برشلونة يتعاقد مع الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش

أعلن ​برشلونة، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة ‌القدم، ​أمس، تعاقده مع الحارس الكرواتي، دومينيك ليفاكوفيتش، قادماً من فناربخشه بعقد مدته أربع سنوات حتى 2030، ويأتي الحارس (31 عاماً) في الوقت الذي يعمل المدرب، هانز فليك، على ⁠تعزيز خياراته في حراسة المرمى عقب انتقال مارك-أندريه تير شتيجن على سبيل الإعارة إلى أياكس أمستردام في وقت سابق هذا ‌الشهر، وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن من المتوقع أن يتنافس ليفاكوفيتش، الذي تم التعاقد معه مقابل ‌مليونَي يورو (2.33 مليون دولار)، إضافة إلى نصف ‌مليون يورو كبنود إضافية، مع الحارس الأساسي، ‌جوان جارسيا، بينما يوفر ‌الحارس البولندي المخضرم، فويتشيخ شتينسني، بديلاً إضافياً.