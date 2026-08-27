مسار ناري في قرعة أبطال أوروبا.. سان جرمان يواجه برشلونة ومانشستر سيتي وأستون فيلا

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الخميس في موناكو، عن مواجهات قوية لباريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب في الموسمين الماضيين أمام برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي وأستون فيلا الإنجليزيين خلال دور المجموعة الموحدة.

كذلك، سيصطدم أرسنال بطل إنجلترا بريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي (15 لقبا) وبوروسيا دورتموند الألماني على أرضه، فيما يحل ضيفا على بايرن ميونيخ الألماني. بدوره، سيستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي، العملاق البافاري.

وستقام مباريات المرحلة الأولى من نسخة هذا الموسم بين الثلاثاء 8 سبتمبر والخميس في العاشر منه.

وتالياً بقية المسارات التي أسفرت عنها القرعة...

ريال مدريد

وأسفرت القرعة أيضا عن 8 مواجهات قوية لريال مدريد البطل التاريخي للمسابقة، برصيد 15 لقبا، حيث يبدأ الفريق الإسباني مشواره بمواجهة إنتر ميلان بملعبه، في سانتياغو برنابيو، ثم أرسنال خارج ملعبه، وآيندهوفن الهولندي في ملعبه، وروما في إيطاليا، ثم لايبزج الألماني في مدريد، وشاختار دونتسيك الأوكراني خارج ملعب الريال، ولاسك لينز النمساوي في مدريد، وآيك أثينا في اليونان

إنتر ميلان

أما إنتر ميلان، فيواجه كل من ليفربول الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، وكلوب بروج البلجيكي، وبوروسيا دورتموند الألماني، وشاختار دونتسيك الأوكراني، وفينوورد الهولندي، وشتوتجارت الألماني، وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

مانشستر سيتي

ويلعب مانشستر سيتي مع كل من: باريس سان جيرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني، وبورتو البرتغالي، ونابولي الإيطالي، ولايبزيج الألماني، وآيك أثينا اليوناني، ولانس الفرنسي.

برشلونة

أما قرعة برشلونة فقد أسفرت عن مواجهة الفريق الإسباني لكل من: مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، واستون فيلا وسبورتنج لشبونة، فينوورد، وجالطة سراي التركي، وكومو الإيطالي وصباح الأذربيجاني.

أتلتيكو مدريد

ويتقابل أتلتيكو مدريد الإسباني مع كل من، بايرن ميونخ، وليفربول ومانشستر يونايتد وآيندهوفن، وفناربخشة، وبودو/جليمت النرويجي، وشتوتجارت الألماني.

ليفربول

أما ليفربول فقد أسفرت القرعة عن مواجهته مع ثمانية أندية وهي: أتلتيكو مدريد، وإنتر ميلان، وبورتو، وكلوب بروج، وفياريال، وفناربخشة، ولانس ولاسك لينز.

بايرن ميونيخ

ويتقابل بايرن ميونخ كل من: أرسنال الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس الإسبانيين، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وبودو جليمت النرويجي، وليل الفرنسي، وسلافيا براغ التشيكي، وفايكينج النرويجي.

أرسنال

أما أرسنال وصيف النسخة الماضية فيتقابل مع كل من: ريال مدريد وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، وليل، ونابولي، وصباح وسلافيا براغ.

مانشستر يونايتد

ومن أبرز لقاءات أندية الوعاء الثاني من حيث التصنيف، فإن مانشستر يونايتد الإنجليزي يتقابل على ملعبه مع كل من بايرن ميونخ وروما ولايبزيج وصباح، وخارج ملعبه يواجه أتلتيكو مدريد وسبورتنج لشبونة وفياريال وكومو.