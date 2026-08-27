400 سباح في دوري أبوظبي.. والانطلاقة 19 سبتمبر المقبل

يفتتح دوري أبوظبي للسباحة موسمه الجديد 19 سبتمبر المقبل، بمشاركة نحو 400 سباح وسباحة يمثلون 20 نادياً وأكاديمية من مختلف إمارات الدولة، وذلك في مسبح مدينة محمد بن زايد، في انطلاقة جديدة تعكس استمرار نمو الدوري ودوره في دعم وتطوير رياضة السباحة.

وتشكل الجولة الافتتاحية محطة فنية مهمة للأندية والأكاديميات مع بداية الموسم، إذ تمنح الأجهزة الفنية فرصة الوقوف على جاهزية السباحين بعد فترة الإعداد الصيفي، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الناشئين لاكتساب الخبرة وخوض أجواء المنافسات في بيئة رياضية منظمة وآمنة.

ويوفر دوري أبوظبي للسباحة منصة تنافسية لمختلف الأعمار والمستويات الفنية، بما يسهم في اكتشاف المواهب وتطوير قدرات السباحين وإكسابهم المزيد من الخبرات، ضمن رؤية تستهدف توسيع قاعدة ممارسة الرياضات المائية ودعم مسيرة صناعة الأبطال.

ويشهد الدوري مشاركة فئات متنوعة، تشمل فئة الماسترز ولاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي، في إطار الاهتمام بتعزيز الدمج والشمول وتكافؤ الفرص، وترسيخ مفهوم الرياضة المجتمعية، بما يجعل السباحة نشاطاً متاحاً لمختلف شرائح المجتمع.

وواصل دوري أبوظبي للسباحة تطوره منذ انطلاقه عام 2023، ونجح في استقطاب الأندية والأكاديميات، ليصبح إحدى المنصات الرياضية التي تجمع بين الجانب التنافسي والمجتمعي، وتوفر فرصاً مستمرة للسباحين للمشاركة والتطور على مدار الموسم.

وتأتي انطلاقة الموسم الجديد بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالشراكة الفنية والاستراتيجية مع اتحاد الإمارات للرياضات المائية، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة السباحة واكتشاف جيل جديد من المواهب، وتعزيز مكانة أبوظبي وجهة رائدة لاستضافة وتنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية.

ويتطلع دوري أبوظبي للسباحة في موسم 2026 إلى مواصلة النجاحات التي حققها خلال المواسم الماضية، وزيادة قاعدة المشاركة، وتوفير بيئة تنافسية تسهم في الارتقاء بالمستويات الفنية للسباحين، بما يدعم مسيرة الرياضات المائية في الدولة.