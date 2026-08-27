ديمبلي يغيب عن مواجهة سان جيرمان أمام ليل

بات من المؤكد غياب عثمان ديمبلي عن فريقه باريس سان جيرمان، في مواجهة ليل، مساء غد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، حيث سيحصل على راحة، ولم يشارك ديمبلي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية، إلا في دقائق قليلة منذ عودته للفريق بعد مشاركته في كأس العالم مع فرنسا، حيث لم يلعب أكثر من 45 دقيقة في أول ثلاث مباريات للفريق في الموسم.

وشارك ديمبلي بديلاً أمام أستون فيلا الإنجليزي، ولنس في كأس السوبر الأوروبي والفرنسي، وتم استبداله بين شوطي المباراة الأولى في الدوري أمام رين، وقال باريس سان جيرمان، في بيان، أمس: «بالاتفاق مع المدرب والمدير الرياضي، سيحصل عثمان ديمبلي على الراحة في الأيام المقبلة».