إثيوبيا تترشّح لاستضافة «كأس أمم إفريقيا» 2028

قدّمت إثيوبيا رسمياً ملف ترشحها لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028 لكرة القدم، في خطوة قد تمنحها شرف تنظيم المسابقة للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن.

وكتب الاتحاد الإثيوبي على منصة «إكس»: «إثيوبيا تقدمت رسمياً بملف ترشحها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028»، مؤكداً أن الملف يحظى بدعم الحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء، آبي أحمد، وأضاف الاتحاد أن هذا الترشح «يلبي جميع المتطلبات، ويؤكد مجدداً أن البلاد مستعدة تماماً لاستضافة أكبر حدث كروي في إفريقيا».

ويحتل منتخب إثيوبيا المركز 143 من أصل 211 في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).