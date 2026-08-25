لاعبو أتلتيكو مدريد يُفضلون رحيل ألفاريز

يُفضل العديد من لاعبي أتلتيكو مدريد الإسباني، رحيل زميلهم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، بدلا من بقائه مع النادي، وسط تصاعد التوتر داخل غرفة ملابس الفريق.

وتفاقمت حدة التوتر الداخلي بعد أن تعرّض المهاجم الأرجنتيني لهتافات استهجان من بعض جماهير أتلتيكو مدريد في ملعب ميتروبوليتانو خلال مباراة التعادل 2 / 2 مع فياريال، حسبما ذكر برنامج "إل تشيرينجيتو" الإسباني، ونقله موقع "تريبونا" الإنجليزي.

ويشعر زملاء ألفاريز بأن الوضع الراهن يؤثر على أدائه في الملعب، حيث لم يعد يبدو في كامل تركيزه.

وتشير التقارير إلى أن لاعبي الفريق يتفقون على أن بيع نجمهم المهاجم سيكون أفضل لتناغم الفريق من تحمّل وضعه الحالي غير المريح.

ويواصل برشلونة مراقبة التطورات بصبر، منتظراً ما إذا كان الضغط الداخلي المتزايد سيُجبر أتلتيكو مدريد على تغيير موقفه الثابت بشأن الانتقالات.