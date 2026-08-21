بورخا يغادر الوصل نحو «أميركا المكسيكي»

ذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن المهاجم الكولومبي، ميغيل بورخا، وصل إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، تمهيداً لإتمام انتقاله إلى نادي أميركا المكسيكي.

وقالت شبكة «إي إس بي إن» إنه من المنتظر أن يجري بورخا الفحوص الطبية، قبل أن يعلن نادي أميركا رسمياً تعاقده مع المهاجم الكولومبي، الذي يبلغ من العمر 33 عاماً، ليبدأ تجربة جديدة في الدوري المكسيكي بعد مسيرته مع الوصل.

وأضافت: «توصل أميركا إلى اتفاق للتعاقد مع بورخا بعقد يمتد عامين، مقابل 2.5 مليون دولار، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي وفق خيار متفق عليه بين الطرفين، على أن تتم الصفقة بصورة نهائية قادماً من الوصل».