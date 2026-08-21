بعُمر الـ 59 عاماً.. «الملك كازو» يسجل هدفين ويدخل تاريخ الكرة اليابانية

سجل المخضرم الياباني، كازويوشي ميورا، البالغ 59 عاماً، هدفين من ركلتي جزاء، أول من أمس، ليصبح أكبر هداف في تاريخ كأس الإمبراطور، أعرق مسابقات الكؤوس في كرة القدم اليابانية.

ويخوض ميورا، الملقب بـ«الملك كازو»، موسمه الـ42 في كرة القدم الاحترافية، وقد لعب دوراً مهماً في الفوز الكاسح لفريقه فوكوشيما يونايتد، المنافس في الدرجة الثالثة، بنتيجة 7-0 على أوياما سوكر كلوب، أحد فِرَق الهواة، ضمن النسخة الـ106 من كأس الإمبراطور.

وكان ميورا قد سجل أيضاً خلال الأدوار التمهيدية للمسابقة، في أواخر يوليو الماضي.

وتعد هذه المرة الأولى التي يسجل فيها ميورا أكثر من هدف في مباراة واحدة، منذ أن هز الشباك مع نادي «سيدني أف سي» الأسترالي في نوفمبر 2005.

وأوضح ميورا أنه يتدرب على تنفيذ ركلات الجزاء بشكل شبه يومي بعد الحصص التدريبية الجماعية.

وقال للصحافيين عقب إنجازه الجديد: «لا أحد يعرف متى ستأتي فرصته، لهذا السبب أتدرب عليها باستمرار، وأنا سعيد لأن ذلك أثمر».

وحطم هذان الهدفان الرقم القياسي لأكبر هداف في تاريخ كأس الإمبراطور الذي كان بحوزة الدولي الياباني السابق شينجي أونو عندما كان يبلغ 41 عاماً.

وسجل ميورا ركلة الجزاء الأولى في الدقيقة 12 قبل أن يضيف الثانية في الدقيقة 55، وقال: «كانت هناك أجواء خاصة وهادئة، من دون أي صيحات استهجان من جماهير الفريق المنافس»، مضيفاً: «كنت أشعر بأن جميع الأنظار تتجه نحوي، أنا سعيد لأنني نجحت في إيداع الكرة الشباك في مثل هذه الظروف»، وبدأ ميورا مسيرته عام 1986 مع سانتوس البرازيلي، النادي الذي ارتبط اسمه بالنجم نيمار، قبل أن يخوض تجارب احترافية في إيطاليا وكرواتيا وأستراليا والبرتغال، من بين دول أخرى.

وأسهم اللاعب في تعزيز شعبية كرة القدم في اليابان بعد إطلاق الدوري الياباني للمحترفين عام 1993.

وخاض أول مباراة له مع المنتخب الياباني عام 1990، لكنه استُبعد من تشكيلة بلاده في كأس العالم 1998، وهي النسخة التي شهدت أول ظهور للمنتخب الياباني في النهائيات، رغم تسجيله 55 هدفاً في 89 مباراة دولية.

وانضم ميورا إلى فوكوشيما في يناير، وأكد أنه يريد رد الثقة التي منحه إياها ناديه الجديد من خلال تسجيل أهداف وصناعة أخرى.