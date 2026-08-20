اتحاد الكرة المصري يساند حسام وإبراهيم حسن وزيكو بعد أحداث مباراة الأرجنتين

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، الخميس، بياناً أكد فيه مساندته للتوأمين حسام وإبراهيم حسن، واللاعب مصطفى زيكو، في مواجهة الإجراءات التأديبية التي اتخذها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحقهم، عقب مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026.

وأكد الاتحاد المصري في بيانه احترامه للوائح "فيفا" وإجراءاته، مشيراً إلى أنه سيقدم الردود والمذكرات القانونية اللازمة خلال المواعيد المحددة، مع التأكيد على دعم ومساندة المعنيين بهذه الإجراءات، والدفاع عن حقوق الكرة المصرية عبر القنوات الرسمية.

كما شدد الاتحاد على احترامه لمبادئ اللعب النظيف والجهات المنظمة، مع احتفاظه بحقه الكامل في الدفاع عن مصالح الجهاز الفني واللاعبين أمام الجهات المختصة في "فيفا".

ولم يشر بيان الاتحاد المصري، إلى طبيعة أو نوع العقوبات التأديبية بحق الجهاز الفني واللاعبين.