موعد مباراة الفيصلي والوحدات في كأس السوبر الأردني

يقص القطبان الفيصلي والوحدات شريط افتتاح مباريات الموسم الكروي الأردني الجديد 2026-2027 عندما يلتقيان الجمعة الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات في ستاد عمان الدولي، في الدور نصف النهائي من النسخة الـ43 لمسابقة الكأس السوبر.

ويلعب الحسين إربد حامل اللقب، مع الرمثا في ديربي الشمال السبت في نصف النهائي الثاني.

وتقام مسابقة الكأس السوبر بنظام جديد وبمشاركة الأندية التي احتلت المراكز الأربعة الأولى في الدوري الموسم الماضي.

ويرى مدرب الوحدات وسيم البزور الذي قاد الرمثا في الموسم الماضي، أن مباراة القطبين "بطولة بحد ذاتها ويُحسب لها ألف حساب".

وجاءت صحوة الوحدات لاستقطاب لاعبين أجانب، متأخرة بالتوقيع قبل عدة أيام مع ثلاثة لاعبين دفعة واحدة، هم السنغاليان بافا دياب وجونيور سامبا والمغربي فوزي عبدالمطلب، لتعويض فقدان مجموعة من لاعبي الفريق وأبرزهم الثنائي أنس العوضات وحارس المرمى عبدالله الفاخوري اللذين انتقلا للعب في صفوف الغريم التقليدي الفيصلي.

وأشار البزور إلى صعوبة مشاركة الأجانب أمام الفيصلي في مباراة الجمعة، قائلا "وصل المحترفون في وقت متأخر.. ونأمل أن يتمكنوا من المشاركة لكنها غير مؤكدة بسبب ضيق الوقت".

وكان الفيصلي الأكثر نشاطا في سوق الانتقالات بتعاقده مع كوكبة من اللاعبين المميزين في مقدمتهم لاعب الوسط الدولي نور الروابدة، والجناح الأيسر الدولي إحسان حداد، وثلاثة أجانب هم العاجي جين أهوا، والبوركيني سعيدو سيمبوري، والعُماني صلاح اليحيائي، بقيادة المدرب المصري طارق مصطفى الذي سيخوض تجربته التدريبيه الأولى مع فريق أردني.

وتصب الترشيحات في مواجهة السبت لصالح حامل اللقب فريق الحسين عندما يوجه الرمثا على ذات الملعب.

وحافظ الحسين على مدربه الوطني أحمد هايل الذي اختتم الموسم الماضي متوجا بلقب الدوري للمرة الثانية تحت قيادته والمرة الثالثة في تاريخ النادي.

ويعتمد الحسين على مجموعة من اللاعبين المحليين أصحاب الخبرة الدولية كالحارس يزيد ابو ليلى وعبدالله نصيب الملقب بـ"ديارا"، ومحمود مرضي وسليم عبيد، إضافة للبرازيلي بيدرو إنريكي الذي مثل الفريق في الموسم الماضي والكولومبي برايان رياسكوس والنيجيري بول كومولافي، كما الفلسطيني قصي بطاط.

ونجح الحسين في الموسم الماضي بتحقيق ثلاثية تاريخية بعدما توج بالكأس السوبر على حساب الوحدات والدوري وكأس الأردن على حساب الفيصلي.

ويعتمد الرمثا بقيادة المدرب الكرواتي الجديد راديون غاسانين الذي تولى المهمة قبل نحو 10 أيام، على الثنائي التونسي نسيم هنيد والغامبي الفوسيني غاسما والفلسطيني محمد خليل.

ويُعد الفيصلي الأكثر تتويجا باللقب (17 مرة)، مقابل 15 للوحدات و3 لكل من الحسين والرمثا، فيما فاز شباب الأردن مرتين ومرة واحدة لكل من الجزيرة والأهلي.