ماذا قال مدرب الأردن الجديد بادو الزاكي عن أولى أهدافه مع "النشامى"؟

أكد المغربي بادو الزاكي المدرب الجديد لمنتخب الأردن أن الهدف الأساسي في المرحلة المقبلة هو "تجهيز منتخب أردني قوي" للمنافسة في نهائيات كأس آسيا 2027 لكرة القدم.

وقال الزاكي في المؤتمر الصحافي الذي عقده الخميس في مقر الإتحاد الأردني لكرة القدم: "هدفنا تجهيز منتخب قوي ومنظم للمنافسة على لقب بطولة كأس أمم آسيا 2027. سنعمل بكل جدية وقتالية حتى نكون على الأقل في المربع الذهبي".

وعن استمرار اختيار المدرسة المغربية مع منتخب الأردن بعد سلفيه حسين عموتة وجمال سلامي، قال الزاكي: "أنا هنا لإكمال النتائج الإيجابية التي حققها زملائي".

وأوقعت قرعة كأس أمم آسيا 2027 منتخب الأردن، وصيف البطل، في المجموعة الثانية إلى جانب أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية.

وأوضح الزاكي أنه سيتابع الدوري المحلي وأن "أي لاعب مميز سيأخذ فرصته سواء كان لاعبا محليا أو محترفا في الخارج".

وتعاقد الاتحاد الأردني الزاكي في 19 يوليو الماضي خلفا لمواطنه جمال سلامي الذي قاد "النشامى" للتأهل والمشاركة لأول مرة في نهائيات كأس العالم 2026، قبل إقالته إثر تلقي ثلاث خسارات في دور المجموعات.