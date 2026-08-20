ضرب مشجعين للأهلي المصري.. وطردهم من ملعب برشلونة (فيديو)

تعرض عدد من مشجعي النادي الأهلي المصري للضرب والاعتداء والطرد من مدرجات ملعب "كامب نو" من قِبل الأمن الخاص وبعض رجال الشرطة، إثر نشوب مشادات واشتباكات بالأيدي ومناوشات كلامية بينهم وبعض مشجعي برشلونة الإسباني خلال مباراة كأس خوان غامبر الودية، أمس الأربعاء، والتي فاز فيها "البارسا" 2-1.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن شرطة إقليم كتالونيا تدخلت، بالتعاون مع الأمن الخاص، لإخراج عشرات المشجعين المصريين من المدرجات.

وبدأت الأزمة عندما حاول بعض مشجعي الأهلي رفع "تيفو" خاص بهم خلف المرمى في مناطق متداخلة مع جماهير برشلونة، مما أدى لحجب الرؤية واعتراض الجمهور الكاتالوني، ما تسبب باشتباك مشجعين من الفريقين، ما دفع رجال الأمن للتعامل بقوة في إخراج جمهور الأهلي من المدرجات.

وانتهت المباراة بفوز برشلونة 2-1، بعدما سجل المصري الموهوب حمزة عبدالكريم في مرمى فريقه السابق، قبل أن يضيف البرازيلي رافينيا الهدف الثاني، فيما قلص أحمد سيد "زيزو" الفارق للأهلي.