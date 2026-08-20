أول هدف لميسي منذ وفاة والده

سجّل الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم 2022 أول أهدافه منذ وفاة والده، لكن فريقه إنتر ميامي جُرّ إلى الاكتفاء بالتعادل مع فيلادلفيا يونيون 2-2 في الدوري الأميركي لكرة القدم الأربعاء.

ومنح نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق، فريقه ميامي التقدم 2-1 في الدقيقة 26 بتسديدة مقوسة مميزة بقدمه اليسرى استقرت في الزاوية البعيدة.

وبعد احتفال مقتضب مع زملائه، سمح خلاله لنفسه بابتسامة سريعة، أدّى قائد ميامي احتفاله المعتاد بالإشارة نحو السماء في فيلادلفيا.

ولعب ميسي دورا محوريا في الهدف الأول لميامي بعد خمس دقائق فقط، عندما استقبل تمريرة من المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز الذي انطلق على الجهة اليسرى ثم هيأ الكرة برأسه ليسجل الأميركي الشاب دانيال بينتر من مسافة قريبة.

وانتزع أصحاب الأرض نقطة بفضل هدفي إنديانا فاسيليف في الدقيقة 11 ونيل بيار في الدقيقة 58.

وقال الأرجنتيني مدرب ميامي غييرمو أويوس "جئنا من أجل الفوز لكننا لم نستطع"، مضيفا "لسنا سعداء بالتعادل لأننا لا نحب ذلك، لكن علينا الآن أن نحاول الراحة والتفكير في المباراة المقبلة التي ستقام في أقل من 72 ساعة"، في إشارة إلى مواجهة تورونتو إف سي السبت.

ورفع ميسي، البالغ 39 عاما، رصيده إلى 13 هدفا ليصعد إلى المركز الثاني في ترتيب الهدافين، بفارق ثلاثة أهداف خلف الكرواتي بيتر موسا الذي سجل هدفين لدالاس في الفوز على ريال سولت ليك 4-3 الأربعاء.

وكان نجم ميامي قد فشل في هز الشباك في المباراتين اللتين خاضهما منذ عودته من الأرجنتين بعد وفاة والده خورخي في 8 أغسطس.

وفي هاتين المباراتين، خسر ميامي 3-2 أمام ليون المكسيكي ليودع كأس الرابطتين، قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام ناشفيل 1-4 في الدوري، وهي المباراة التي أهدر فيها ميسي ركلة جزاء.

وبات ميامي من دون أي فوز في أربع مباريات متتالية، ويتأخر بفارق سبع نقاط عن ناشفيل متصدر المنطقة الشرقية.

وفاز ناشفيل على نيويورك ريد بولز 1-0 الأربعاء. وفي مواجهة بين نجمين وصلا حديثا إلى الدوري الأميركي، سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي ركلة الجزاء التي منحت شيكاغو فاير الفوز على أورلاندو سيتي 2-1 بقيادة الفرنسي أنطوان غريزمان.