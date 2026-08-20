حمزة عبدالكريم يضع بصمته في فوز برشلونة على الأهلي بكأس جوان غامبر

فاز برشلونة على الأهلي 2-1 وديا ليحصد كأس جوان غامبر في ختام معسكر الفريق المصري في إسبانيا قبل انطلاق الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم الجمعة.

وافتتح المصري حمزة عبدالكريم، لاعب الأهلي السابق، أهداف برشلونة بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من أليخاندرو بالدي سكنت شباك مصطفى شوبير حارس الأهلي.

وتعاقد حامل لقب الدوري الإسباني مع عبدالكريم (18 عاما) لمدة ثلاث سنوات في يونيو الماضي، وذلك بعد انتقاله من الأهلي للنادق الكتالوني على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وضاعف برشلونة النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء حصل عليها القائد رافينيا، الحائز على جائزة أفضل لاعب في المباراة، إثر عرقلة من هادي رياض وسجلها الجناح البرازيلي بنفسه.

وقلص الأهلي الفارق في الدقيقة 51 من وضع إنفراد عبر أحمد سيد "زيزو" إثر هجمة مرتدة وتمريرة من البديل منصف بقرار.

وتصدى محمد الشناوي حارس الأهلي البديل لركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع نفذها الوافد الإنجليزي الجديد أنتوني جوردون.

وشهدت الدقيقة الخامسة أول فرصة لبرشلونة بتسديدة من يسار منطقة الجزاء عن طريق عبد الكريم لكنها مرت بعيده عن المرمى.

وأنقذ عمرو الجزار مدافع الأهلي فرصة خطيرة لبرشلونة في الدقيقة 18 من تسديدة لرافينيا أبعدها الجزار بضربة رأس.

وأهدر برشلونة فرصة خطيرة في الدقيقة 36 ليطلق فيرمين لوبيز تسديدة قوية أنقذها شوبير ببراعة.

وألغى الحكم هدفا لبرشلونة في الدقيقة 65 أحرزه جوردون وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو، فيما تصدى بعدها الشناوي لتسديدة قوية من الدولي الإنجليزي.

وكانت هذه آخر مباراة للأهلي خلال معسكره الإعدادي في إسبانيا على أن يبدأ مشواره في الدوري المصري يوم الأحد المقبل عندما يستضيف الشرقية إنبي.