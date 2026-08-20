15 فريقاً تطلق تحدي الصعود لـ «المحترفين».. ولاعبون عالميون في الواجهة

تنطلق غداً منافسات الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بمشاركة 15 فريقاً، وسط توقعات بموسم قوي ومفتوح على أكثر من سيناريو، في ظل تقارب مستويات عدد من الفِرَق، وارتفاع سقف طموحاتها في المنافسة على بطاقتَي الصعود إلى دوري المحترفين.

وتقام جميع مباريات الجولة الأولى في الساعة 7:15 مساءً، على مدار ثلاثة أيام، حيث يلتقي غداً العروبة مع الذيد، والبطائح مع الاتفاق، وسيتي مع دبا.

وتستكمل الجولة بعد غد بمباراتي الفجيرة مع الجزيرة الحمراء، وبالم سيتي مع العربي، على أن تختتم الجولة الأحد المقبل بمواجهتَي فورت فيرتوس مع الإمارات، ودبا الحصن مع الحمرية.

من جانبه، وصف مشرف الفريق الأول السابق بنادي الحمرية، ماجد المهيري، الموسم الحالي بأنه سيكون «صعباً وقوياً»، في ظل انضمام مدربين مميزين، من بينهم الإسباني أندريس إنييستا، مدرب غلف يونايتد، والفرنسي غريغوري، مدرب بالم سيتي، والعراقي غازي الشمري، مدرب دبا، إلى جانب وجود عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات الدولية، ما يجعل توقع هوية الفريقين الصاعدين أمراً صعباً.

وقال المهيري لـ«الإمارات اليوم»: «أتوقع موسماً متقارباً ومثيراً، وأتوقع أن يكون لفرق العربي ودبا والعروبة ودبا الحصن وغلف يونايتد وبالم سيتي دور بارز في المنافسة بقوة على الصعود، مستفيدين من الاستقرار والخبرة والانتدابات المهمة التي أبرمتها هذه الأندية».

وتابع: «الفجيرة والبطائح والذيد والحمرية سيكون لها دور فني مؤثر في المنافسة، وستكون الجولات الأولى عاملاً مهماً للتعرف إلى مستويات الفرق وحظوظ الأندية الطامحة إلى التأهل لدوري المحترفين».

وكشف المهيري عن إمكانية أن يشكل الاتفاق «مفاجأة الموسم»، بعد تحركاته خلال فترة الإعداد وإبرامه عدداً من التعاقدات الجديدة، مؤكداً أن فريق الإمارات «الصقور» رتب أوراقه بصورة مميزة، استناداً إلى توجهات إدارة النادي التي أعلنت طموحها في العودة إلى دوري المحترفين.

وأضاف: «أي من فرق الدوري لن يكون ضيفاً عابراً على المسابقة، وفي النهاية سيحسم الصعود الفريق الأكثر استقراراً، والأقدر على الحفاظ على مستواه وامتلاك النفس الطويل حتى الجولات الأخيرة، لذلك أعتقد أن بطاقتي الصعود لدوري المحترفين ستحددهما الأمتار الأخيرة من عمر المنافسة».

ويشهد الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى حضور عدد من اللاعبين أصحاب التجارب الكبيرة، يتقدمهم المدافع الفرنسي، كورت زوما، مع بالم سيتي، فيما يضم فريق الاتفاق في صفوفه، الإيطالي ماريو بالوتيلي، مهاجم إنتر ميلان ومانشستر سيتي وميلان السابق، والبرازيلي دوغلاس كوستا، نجم بايرن ميونيخ ويوفنتوس السابق، والإيطالي باسيلي، إلى جانب البرتغالي نيلسون بيريرا، لاعب سبورتنغ لشبونة السابق. كما يظهر الإسباني أليكس فيرنانديز، الذي سبق له اللعب مع ريال مدريد وإسبانيول وقادش، مع دبا الحصن، بينما يواصل الفرنسي، ساندر بن بشير، حضوره اللافت، بعدما تصدر قائمة هدّافي الفجيرة ودوري الدرجة الأولى في آخر موسمين.