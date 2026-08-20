4 صفقات من العيار الثقيل تقترب من نادي الجزيرة

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي الجزيرة اقترب من إبرام أربع صفقات من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما توصل إلى اتفاقات متقدمة لضم البرازيليين أندرسون تاليسكا ومالكوم فيليبي، إلى جانب لاعب الوسط النيجيري أنتوني دينيس من غوزتبه التركي، وكذلك الإسباني داني سيبايوس.

وذكر موقع «ترانسفير نيوز» أن الجزيرة اقترب من إتمام تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني، داني سيبايوس، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاقات متقدمة بشأن الصفقة.

ويبلغ سيبايوس 30 عاماً، وبدأ مسيرته الاحترافية مع ريال بيتيس، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد عام 2017، كما خاض تجربة مع أرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة، قبل العودة إلى النادي الملكي. ويمتلك اللاعب خبرة كبيرة على المستويين المحلي والقاري، إلى جانب مشاركاته مع المنتخب الإسباني الذي توج معه ببطولة أوروبا 2024.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن اللاعب البرازيي تاليسكا يتجه إلى مغادرة فنربخشة التركي، بينما توصل مالكوم إلى اتفاق مع الهلال السعودي حول رحيله والانتقال إلى الجزيرة بعقد يمتد ثلاثة مواسم، في حين وافق دينيس على الانضمام إلى «فخر أبوظبي».

وأوضحت صحيفة «لانسي» البرازيلية أن تاليسكا البالغ 32 عاماً، دخل في مفاوضات متقدمة مع الجزيرة، تمهيداً لخوض تجربة جديدة في المنطقة، بعدما صنع مسيرة حافلة خارج البرازيل بدأت مع باهيا، قبل الانتقال إلى بنفيكا البرتغالي عام 2014.

وخاض تاليسكا تجربة مع بنفيكا حتى 2016، ثم انتقل إلى بشكتاش التركي، حيث تألق وسجل 37 هدفاً في 80 مباراة في مختلف المسابقات، وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري التركي في موسم 2016-2017، قبل أن ينتقل إلى غوانزو الصيني تحت قيادة أولاريو كوزمين، ثم إلى النصر السعودي عام 2021، حيث أصبح أحد أبرز نجوم الفريق إلى جانب كريستيانو رونالدو، قبل العودة إلى تركيا عبر بوابة فنربخشة في يناير 2025.

أما مالكوم البالغ 29 عاماً، فأصبح قريباً من الانتقال إلى الجزيرة بعد تجربته مع الهلال، وفقاً لموقع «ترانسفير نيوز» الذي أشار إلى أن اللاعب تراجع عن الانتقال إلى نادي الدرعية السعودي، رغم اقترابه من إتمام الصفقة، وقرر بدلاً من ذلك الانضمام إلى النادي الإماراتي.

ووفقاً لصحيفة «فاناتيك» التركية، توصل الجزيرة إلى اتفاق مع غوزتبه لضم النيجيري، أنتوني دينيس، مقابل خمسة ملايين يورو، ليكون لاعب الوسط الشاب إضافة جديدة إلى الفريق.

ووُلد دينيس في كادونا في 21 يونيو 2004، وبدأ مسيرته في أكاديمية إتش بي في أبوجا، قبل الانتقال إلى تركيا عام 2023 والانضمام إلى أكاديمية غوزتبه، ثم الظهور مع الفريق الأول في يناير 2024.

وأسهم دينيس في صعود غوزتبه إلى الدوري التركي، وجدد النادي عقده حتى يونيو 2027 في مايو 2024، بعدما لفت الأنظار بتطوره السريع. وخلال موسم 2025-2026، شارك في 31 مباراة في الدوري التركي، سجل خلالها ثلاثة أهداف.