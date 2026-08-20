بومضل: العربي جاهز لدوري «الأولى».. ويعوّل على الخبرة والشباب

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي، الجزائري فؤاد بومضل، جاهزية فريقه لخوض منافسات الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى، الذي ينطلق غداً، مشيراً إلى أن التحضيرات كانت على أفضل مستوى ممكن قبل مواجهة بالم سيتي، بعد غد، في الجولة الأولى.

ووصف بومضل الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى بأنه سيكون «قوياً ومثيراً»، في ظل الانتدابات التي أبرمتها الأندية، واستقطابها لاعبين ومدربين يتمتعون بإمكانات فنية عالية، ما من شأنه رفع مستوى المنافسة، وجعل الموسم أكثر صعوبة وإثارة.

وثمّن بومضل جهود مجلس إدارة النادي العربي، والروح الرياضية التي تميز أسرة النادي، إلى جانب الطموح الكبير الذي يميز الفريق الأول، مؤكداً أن مزيج الخبرة والشباب يمثل عاملاً مهماً في تعزيز تطلعات النادي لتقديم موسم مميز.

استقرار الفريق

وقال بومضل لـ«الإمارات اليوم»: «استطاعت إدارة النادي الحفاظ على عدد من اللاعبين من أصحاب المستوى الجيد، من المواطنين والمقيمين والمحترفين، ما ساعد على المحافظة على استقرار المجموعة.

كما وفرت الإدارة الإمكانات اللازمة لإقامة معسكر داخل الدولة في فندق النادي، الذي تتوافر فيه جميع المقومات لإقامة معسكر ناجح، بهدف رفع الجاهزية وتطوير التواصل والانسجام بين اللاعبين، إلى جانب رفع نسق العمل خلال فترة زمنية قصيرة من مختلف الجوانب».

وأضاف: «واجهتنا بعض التحديات، خصوصاً ما يتعلق بالتحاق بعض اللاعبين المواطنين والمقيمين، إلى جانب عدد من اللاعبين الأجانب، بسبب الإجراءات والبروتوكولات الإدارية، وهو ما فرض علينا بداية فترة إعداد غير مكتملة الصفوف، خصوصاً خلال الأسبوع الأول، وأثر بصورة مباشرة في الجاهزية البدنية للمجموعة، وأسهم في حدوث تفاوت في مستوى الجاهزية بين بعض اللاعبين».

وأوضح بومضل أن قائمة المواطنين تضم «مجموعة من اللاعبين الشباب وصغار السن، لكن إمكاناتهم الفنية بالمستوى المطلوب، ولديهم الرغبة في إثبات أنفسهم وتقديم مستويات قوية».

وأكد أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين الشباب الذين يتمتعون بالحماسة والطموح، إلى جانب عناصر تملك خبرة جيدة في دوري الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن هذا المزيج يمثل قاعدة مهمة لبناء فريق قادر على المنافسة، وتقديم مستويات قوية خلال الموسم.

أسماء كبيرة

وأشار بومضل إلى أن فريق العربي لا يضم حالياً عدداً كبيراً من اللاعبين أصحاب الخبرة الكبيرة، سواء من المواطنين أو الأجانب، وقال: «معظم عناصر الفريق من اللاعبين الشباب، وهذا الأمر يمثل تحدياً، لكنه في الوقت نفسه يمنحنا مجموعة لديها الرغبة والحماسة والطموح لتقديم نفسها بصورة قوية خلال الموسم».

واختتم مدرب العربي بالتأكيد على أن الجهاز الفني يعمل على استثمار الفترة المتبقية من التحضيرات للوصول بالفريق إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق المنافسات، مع التركيز على تحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة والقديمة، وبناء فريق قادر على تقديم مستويات تعكس طموحات النادي في الموسم الجديد.

يُذكر أن المدرب فؤاد بومضل سبق له تدريب أندية حتا ومصفوت والعربي والذيد، ما منحه خبرة جيدة بأجواء دوري الدرجة الأولى ومتطلبات المنافسة فيه.