روما يتعاقد مع البرتغالي مورا

أكمل نادي روما الإيطالي لكرة القدم، أمس، تعاقده مع اللاعب البرتغالي رودريغو مورا من بورتو (19 عاماً).

وأعلن روما التعاقد في بيان مقتضب، لكنه لم يعلن تفاصيل الصفقة، وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن مورا وقّع على عقد يمتد لخمس سنوات، وبدا مورا، الذي أتم عامه الـ19 في مايو الماضي، متأثراً إلى حد كاد أن يذرف معه الدموع، لدى وصوله إلى العاصمة الإيطالية، أول من أمس، حيث استقبله نحو 500 مشجع في المطار، وردد المشجعون اسمه أثناء توقيعه على قمصان وتذكارات والتقاط الصور معهم، وتدرّج مورا، لاعب الوسط الهجومي، في صفوف أكاديمية بورتو، وسجل 16 هدفاً خلال 80 مباراة مع النادي.