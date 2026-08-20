الحر الشديد يصيب 70 لاعباً من كوريا بالإجهاد والجفاف وفقدان الوعي

طالب لاعبو كرة القدم المحترفون في كوريا الجنوبية ​بتعزيز إجراءات الحماية من موجات الحر الشديدة، بعدما أظهر استطلاع، أجرته رابطة اللاعبين المحترفين المحلية، ​أن عدداً كبيراً من اللاعبين، تجاوز الـ70 لاعباً، تعرّضوا لأعراض مرتبطة بالإجهاد الحراري، من بينها الجفاف والدوار وفقدان الوعي المؤقت أثناء المباريات.

وأظهر الاستطلاع أن 86.2% من المشاركين عانوا إجهاداً بدنياً شديداً أثناء اللعب في الأجواء الحارة.

وشمل الاستطلاع 536 لاعباً ولاعبة من الدوري الكوري ودوري السيدات، خلال فصل الصيف، ⁠حين تجاوزت درجات الحرارة داخل الملاعب 40 درجة مئوية.

وأفاد نحو ثلثي المشاركين (64.7%) بأنهم تعرّضوا للدوار خلال المباريات أو التدريبات، فيما عانى 56.6% جفافاً شديداً، بينما أشار 13% إلى تعرّضهم لحالات فقدان مؤقت للوعي.

وقال رئيس رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين الكوريين لاعب المنتخب الوطني السابق، لي كيون-هو، في بيان «معاناة أكثر من 70 لاعباً، الدوار والجفاف وحتى فقدان الوعي المؤقت تُمثّل جرس إنذار خطراً لا يمكن تجاهله».

ودعت الرابطة الاتحاد الكوري لكرة القدم ورابطتَي الدوري الكوري للرجال ودوري السيدات إلى تطبيق بروتوكولات إلزامية للتعامل مع الحرارة المرتفعة، مؤكدةً أن الإجراءات الوقائية الحالية لا توفر الحماية الكافية للاعبين، وتواصلت «رويترز» مع الاتحاد الكوري لكرة القدم للحصول على تعليق.

وأعرب نحو نصف المشاركين عن عدم رضاهم ​عن استراحات الترطيب الحالية، التي تمنح اللاعبين ⁠عادة استراحة تتجاوز بقليل ثلاث دقائق عند بلوغ درجات الحرارة مستوى معيناً.

وأيّد نحو 90% من المشاركين إدخال تعديلات على إجراءات إقامة المباريات خلال الحر الشديد، ​وفضّل أكثر ⁠من نصفهم تأخير مواعيد ⁠انطلاق المباريات، بينما أيّد آخرون تأجيل أو إلغاء المباريات عند صدور تحذيرات رسمية من ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت الرابطة أن اللاعبات يواجهن تحديات إضافية، إذ تُقام بعض المباريات ⁠خلال أشد ساعات النهار حرارة على ملاعب ذات أرضيات صناعية تحتفظ بالحرارة، فضلاً عن افتقار بعض الملاعب إلى غرف تبديل ملابس مكيّفة بصورة كافية.

وقالت رئيسة اتحاد اللاعبات التابع للرابطة، جي سو-يون: «اللعب تحت أشعة الشمس الحارقة على أرضيات العشب الاصطناعي التي تحتفظ بالحرارة وتطلقها مجدداً يشبه في جوهره إجبار اللاعبات على ‌دخول فرن».

وأضافت: «كما تبادر مسابقات البيسبول الاحترافية إلى إلغاء المباريات استباقياً بسبب الحرارة، يتعيّن على كرة القدم ​أن تتخلى عن التمسك الأعمى بالجداول الزمنية، وأن تمنح صحة اللاعبات وسلامتهن الأولوية التي تستحقها».

وأشارت الرابطة إلى أن نتائج الاستطلاع ينبغي أن تفتح الباب أمام نقاش أوسع بشأن جدول مسابقات كرة القدم في كوريا الجنوبية، في ظل تأييد بعض اللاعبات ​التحول إلى نظام موسمي يمتد من الخريف إلى الربيع.