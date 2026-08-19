كين يحصل على الحذاء الذهبي الأوروبي الثاني متفوقاً على هالاند ومبابي

قال المهاجم الإنجليزي هاري كين بعد تسلُّمه الحذاء الذهبي الأوروبي الثاني في مسيرته، الأربعاء في متحف بايرن ميونيخ بطل ألمانيا لكرة القدم، إنه يعتقد "أن الحصول على هذا الحذاء له مذاق أفضل حتى من الأول".

وأضاف كين في المنطقة المختلطة "أعتقد أن الحصول على هذا الحذاء له مذاق أفضل حتى من الأول، بالنظر إلى ما حققناه مع الفريق. التتويج بثلاثة ألقاب، الدوري الألماني وكأس ألمانيا والكأس السوبر الألمانية، يمنح الأمر طابعا خاصا للفريق".

وبفضل تسجيله 36 هدفاً في الدوري الألماني الموسم الماضي، تفوّق كين على المهاجم النروجي لمانشستر سيتي الإنجليزي إرلينغ هالاند (27 هدفاً)، والمهاجم الفرنسي لريال مدريد الإسباني كيليان مبابي (25 هدفاً) المُتوّج بالجائزة في الموسم السابق.

وسبق أن أحرز كين أيضاً الحذاء الذهبي في موسمه الأول مع بايرن (2023-2024) بفضل تسجيله 36 هدفاً، لكن النادي البافاري أنهاه من دون التتويج بأي لقب.

ولا يتفوّق على كين على صعيد تسجيل الأهداف خلال موسم واحد في تاريخ "بوندسليغا"، سوى البولندي روبرت ليفاندوفسكي (41 هدفاً في 2020-2021)، وغيرد مولر (40 هدفاً في 1971-1972).

ونال هذان اللاعبان الحذاء الذهبي في مناسبتين لكلّ منهما، في 1970 و1972 بالنسبة إلى "البومبر" مولر، وفي 2021 و2022 بالنسبة إلى ليفاندوفسكي.

وفي سن الثانية والثلاثين، عاش "الأمير هاري" أفضل موسم في مسيرته، مسجّلاً 36 هدفاً في "بوندسليغا"، و14 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، و10 أهداف في كأس ألمانيا، بينها ثلاثية في النهائي أمام شتوتغارت، وهدفا واحدا في الكأس السوبر الألمانية.

كما سجّل قائد منتخب "الأسود الثلاثة" وأفضل هداف في تاريخه (85 هدفاً)، 12 هدفاً إضافياً معه خلال موسم 2025-2026، بينها 6 أهداف في كأس العالم في أميركا الشمالية، فأصبح بذلك أفضل هداف إنجليزي في النهائيات المونديالية (14 هدفاً).

وبلغ بذلك مجموع أهدافه 73 هدفاً ضمن كافة المسابقات مع فريقه ومنتخب بلاده في موسم 2025-2026، أي أقل بتسعة أهداف فقط من الرقم الذي حققه ليونيل ميسي (82 هدفا) مع برشلونة والأرجنتين في موسم 2011-2012 والذي لا يزال يُمثّل المرجع.

وبعد تتويجه بلقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا والكأس السوبر الألمانية، وبلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وحلوله ثالثاً في كأس العالم، يُعدّ كاين أحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية التي ستمنح في لندن أواخر أكتوبر.