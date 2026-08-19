«أومبودسمان» يخوض تحدي مضمار «يورك»

يعود الجواد «أومبودسمان»، بشعار فريق «غودولفين» العالمي وإشراف المدربين، جون وثيدي غوسدن، إلى مضمار يورك البريطاني العريق، بطموح أن يصبح أول جواد منذ 30 عاماً يحقق الفوز في نسختين متتاليتين من سباق «جودمونت إنترناشيونال ستيكس»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الأولى «جروب 1»، الأعلى تصنيفاً عالمياً، وذلك حين يخوض اليوم تحدي الشوط الرئيس في افتتاح مهرجان «يورك إيبور»، الممتد حتى 22 أغسطس الجاري.

كما يدفع المدربان، جون وثيدي غوسدن، في الشوط الرئيس، بالممثل الثاني لفريق «غودولفين» الجواد «ديفيلز أدفيك». ويتطلع «أومبودسمان»، الفائز بنسخة العام الماضي، لأن يصبح رابع جواد يحقق إنجاز ثنائية الفوز المتتالية في سباق «جودمونت إنترناشيونال» ضمن مهرجان «إيبور» في «يورك» منذ انطلاقته عام 1972، والسير على خطى زميله في فريق «غودولفين» الجواد «هالينغ»، الذي كان آخر جواد يحقق هذا الإنجاز بإشراف المدرب العالمي، سعيد بن سرور، عامَي 1995 و1996.

ويتجه «أومبودسمان» إلى «يورك» بسجل خالٍ من الهزائم في موسمه الحالي، بعد أن حقق ثلاثة انتصارات في مشاركاته هذا الموسم، اثنان منها على صعيد سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بجمعه بين لقبي «دبي تيرف» في مارس الماضي، ضمن أمسية «كأس دبي العالمي»، و«برينس أوف ويلز ستيكس» في يونيو الماضي، ضمن مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني العريق.

ويواجه «أومبودسمان» في دفاعه عن اللقب تسعة من خيرة جياد مسافة 2400 متر عشبي على الساحة الدولية، يتقدمها إماراتياً الجواد «المقام»، بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وإشراف المدرب إد ووكر، وقد استهل موسمه الحالي بانتصار مستحق على صعيد سباقات الفئة الأولى «جروب 1»، بتتويجه، في أبريل الماضي، بلقب «تاترسالز غولد كب» على مضمار «ذا كرا» الإيرلندي، قبل أن يحل رابعاً خلف «أومبودسمان» في «برينس أوف ويلز ستيكس».

ويبرز ضمن قائمة الجياد الدولية المنافسة على لقب الشوط الرئيس، المهر الإيرلندي غير المهزوم في الموسم الحالي «كونستيتيوشن ريفر»، بإشراف المدرب الإيرلندي المخضرم إيدان أوبراين، والقادم من انتصارين على صعيد سباقات الفئة الأولى، بفوزه في مايو الماضي بلقب سباق «بري دو جوكي كلوب» على مضمار «شانتيه» الفرنسي، قبل أن يضيف الشهر الماضي لقب سباق «كورال إكليبس» على مضمار «سانداون» البريطاني.