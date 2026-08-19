نادي كورنثيانز يعود عن قراره ويمدد عقد ديباي

عاد نادي كورنثيانز البرازيلي عن قراره السابق بعدم التمديد للمهاجم الهولندي، ممفيس ديباي، وقرّر توقيع عقد جديد معه يمتد حتى يونيو 2028، وفق ما أعلن رئيس النادي، عمر ستابيلي، أول من أمس، بانتظار حسم المسألة رسمياً.

وقال ستابيلي لوسائل الإعلام، في إعلانه عن قرار التمديد لابن الـ32 عاماً: «نشكر فريق ممفيس ديباي وكذلك اللاعب نفسه، أجرينا معه اجتماعاً مباشراً، وتمكن من خفض مطالبه»، وأضاف: «لقد فعلنا ما يعتبر الأفضل لكورنثيانز».

ووفق شبكة «إي إس بي إن»، تبلغ قيمة العقد الجديد 25 مليون دولار، على أن يشمل المبلغ متأخرات كبيرة مستحقة للاعب بموجب عقده السابق، إضافة إلى حقوق صورته، لكنه لا يتضمن المكافآت المرتبطة بالنتائج.