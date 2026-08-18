برشلونة يعلن رسمياً التعاقد مع رودري حتى 2030

أعلن نادي برشلونة بطل ​دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء رسميا ‌تعاقده مع ​لاعب الوسط رودري من مانشستر سيتي بعقد يمتد حتى يونيو 2030، وذلك في وقت كان ينتهي فيه عقد بطل العالم مع ناديه الإنجليزي بنهاية الموسم الجديد.

وينضم الدولي الإسباني البالغ من العمر 30 عاما، إلى تشكيلة المدرب هانز فليك مقابل نحو 65.4 مليون جنيه إسترليني (88.56 مليون دولار)، إذ تفوق برشلونة على غريمه ريال مدريد في سباق الحصول ‌على خدمات لاعب الوسط.

وقال برشلونة في بيان "توصل نادي برشلونة ومانشستر سيتي إلى اتفاق بشأن انتقال رودريغو هرنانديز كاسكانتي، المعروف ‌في أوساط كرة القدم باسم رودري، والذي ارتبط ‌بالنادي الكتالوني حتى 30 يونيو 2030".

ويصل رودري بعد خضوعه ‌مؤخرا لجراحة بسيطة ‌في الظهر، وهو ما تسبب في غيابه المتوقع عن بداية الموسم.

وعزز الفائز ​بكرة القدم الذهبية ‌عام 2024، ​والذي كان أيضا ضمن التشكيلة الفائزة ببطولة أوروبا مع إسبانيا، مكانته بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم الشهر الماضي وحصل على ​جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وأمضى رودري ستة مواسم في مانشستر سيتي، حصد خلالها العديد من الألقاب الكبرى وفرض نفسه كعنصر أساسي تحت قيادة بيب جوارديولا.

لكن العامين الأخيرين شهدا أيضا تعرضه لإصابات متعددة.

وغاب عن الملاعب لأكثر من سبعة أشهر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في عام 2024، كما عانى من مشكلات في الركبة وعضلات الفخذ ‌الخلفية في الموسم الماضي.

ويرحل رودري عن سيتي بعدما فاز بأربعة ألقاب ​في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي منذ انضمامه إلى الفريق الإنجليزي قادما من أتليتيكو مدريد في 2019.