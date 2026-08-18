رودري يصف انتقاله إلى برشلونة بالحلم

وصل رودري، قائد منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم، إلى برشلونة اليوم الاثنين لإتمام انتقاله من مانشستر سيتي، وقال إن اللعب للفريق الكتالوني حلم تحقق.

وقال رودري للصحفيين لدى وصوله "أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا بعد أيام عصيبة، لكنني سعيد بحل كل الأمور، فاللعب لبرشلونة حلم تحقق، ومتحمس للتواجد رفقة زملائي في الفريق، فأنا أعرفهم جيدا، وحان وقت العمل وبذل أقصى جهد".

وعزز برشلونة كتيبة مدربه الألماني هانزي فليك بعدد من الصفقات سعيا للفوز بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي، حيث انضم المهاجم الإنجليزي أنتوني جوردون الذي سيعوض رحيل الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس، الذي سجل هدف الفوز على الأرجنتين في نهائي كأس العالم.

ويستعد برشلونة أيضاً للتعاقد مع جواو كانسيلو خلال أيام.

ومن المقرر أن يخضع رودري لفحوصات طبية وسط اتفاقات متبادلة بين الناديين على إتمام الصفقة.

وأكد مصدر لوكالة أسوشيتد برس الأحد، أن برشلونة وافق على ضم رودري مقابل 5.76 مليون يورو (5.88 مليون دولار).

وسينضم رودري (30 عاماً) بعد دوره البارز في تتويج إسبانيا بلقب مونديال 2026 إلى زملائه في منتخب بلاده بصفوف برشلونة، وهم امين يامال، وداني أولمو، وباو كوبارسي، وجافي، وبيدري.

وفاز رودري بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في كأس العالم 2026، وينتهي تعاقده مع مانشستر سيتي في صيف 2027.

وسجل اللاعب الإسباني هدف تتويج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان في 2023، وبعدها بعام فاز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعبي العالم بعدما ترك بصمة بارزة في تتويج بلاده بلقب أمم أوروبا.

سيضعف رحيل رودري خط وسط مانشستر سيتي خاصة بعد انتقال زميله البرتغالي برناردو سيلفا إلى ريال مدريد أوائل الصيف الجاري.

وغاب رودري عن خسارة فريقه مانشستر سيتي أمام أرسنال بثلاثية دون رد في الدرع الخيرية، أمس الأحد، ويتعافى حاليا بعد إجراء جراحة بسيطة في الظهر بعد مونديال 2026.