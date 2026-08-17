أرسنال يتوّج بلقب «الدرع الخيرية» للمرة الـ 18

تُوِّج أرسنال بلقب النسخة 104 من بطولة الدرع الخيرية بفوز كبير على مانشستر سيتي بنتيجة 3 - صفر، أمس، لينتزع الفريق اللندني أول الألقاب المحلية للموسم الجديد، وتقدّم أرسنال بهدفين في الشوط الأول، سجلهما ريكاردو كالافيوري وكاي هافيرتز، في الدقيقتين الأولى والـ28، وأضاف مارتن أوديجارد قائد الفريق الهدف الثالث في الدقيقة الـ48. وبذلك يحقق الفريق اللندني الدرع الخيرية للمرة الـ18 والأولى منذ ثلاثة أعوام، ليقلص الفارق إلى ثلاثة ألقاب فقط مع مانشستر يونايتد، متصدر قائمة الأكثر فوزاً بهذه البطولة العريقة التي تجمع بين بطلَي الدوري والكأس، أمّا مانشستر سيتي فقد توقف رصيده عند سبعة ألقاب فقط آخرها في 2024 تحت قيادة مدربه الأسطوري، الإسباني بيب غوارديولا الذي ترك الفريق بنهاية الموسم الماضي بعد مسيرة لامعة امتدت 10 أعوام، ليسلم الراية إلى الإيطالي إنزو ماريسكا الذي بدأ عهده بخسارة ثقيلة ومقلقة. في المقابل، حقق ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال لقبه الخامس مع أرسنال، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 22 عاماً، وقبله كأس الاتحاد الإنجليزي في 2020، والدرع الخيرية في 2020 و2023 و2026. ويرفع هذا الفوز من معنويات أرسنال قبل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة كوفنتري سيتي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من الدوري، بينما سيكون ماريسكا مطالباً بتبديد الشكوك عند استضافة بورنموث على ملعب «الاتحاد» يوم الأحد المقبل.

واستقبل مانشستر سيتي هدفاً بعد 23 ثانية فقط بأقدام كالافيوري بعد تمريرة بينية متقنة من زميله لويس سكيلي، ليسجل اللاعب الإيطالي أسرع أهداف الدرع الخيرية منذ 58 عاماً، وأضاف أرسنال هدفاً ثانياً في الدقيقة الـ28 بعد كرة عرضية من أوديجارد مهدها كريستوس تزوليس برأسه إلى هافيرتز الذي سدد في الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، استقبل مانشستر سيتي هدفاً بعد مرور أقل من ثلاث دقائق، عندما مرر تزوليس كرة إلى أوديجارد الذي توغل داخل منطقة الجزاء، وراوغ يوشكو جفارديول ودوناروما قبل أن يسدد بهدوء في الشباك.