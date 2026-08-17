ميسي يهدر ضربة جزاء.. ويصيب القائمَين في خسارة قاسية لإنتر ميامي

أضاع الأسطورة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، ضربة جزاء من جديد، ونال بطاقة صفراء، خلال مباراة تلقى فيها فريقه إنتر ميامي خسارة ثقيلة أمام ناشفيل 1-4، أول من أمس، ما سمح للأخير بالابتعاد عن منافسه في صدارة ترتيب المنطقة الشرقية للدوري الأميركي في كرة القدم (أم أل أس)، وشهد الشوط الأول ركلة جزاء لميسي صدها الحارس، في ثالث إخفاق على التوالي للأرجنتيني الذي أهدر أيضاً ركلتَي جزاء أمام منتخبَي النمسا ومصر خلال كأس العالم 2026، التي حلّت فيها بلاده وصيفة لإسبانيا.

وتلقى المهاجم البالغ 39 عاماً إنذاراً في الدقيقة 59، لكنه تمكن من صنع هدف فريقه الوحيد.

كما أصاب الحائز الكرة الذهبية ثماني مرات القائمَين في الوقت بدلاً من الضائع من الشوط الثاني.

وابتعد ناشفيل في صدارة الشرق بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة، متقدماً بفارق خمس نقاط على إنتر ميامي الثاني.

وكان فريق ولاية تينيسي أقصى ميامي، في مارس الماضي، من ثمن نهائي دوري أبطال أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).