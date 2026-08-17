ديوكوفيتش يسقط عند الحاجز الأول في «تنس سينسيناتي»

أُقصي الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنّف الأول عالمياً سابقاً، منذ مباراته الأولى في دورة سينسيناتي لماسترز الـ1000 نقطة للتنس الأرضي الفائز بلقبها ثلاث مرات، بعد خسارته أمام الأرجنتيني، تياغو أغوستين تيرانتي (المصنّف الـ50 عالمياً)، في لقاء عانى خلاله متاعب بدنية، واستهل اللاعب (39 عاماً) بشكل مثالي اللقاء، قبل أن تظهر عليه تدريجياً إشارات واضحة للعياء، ليخسر 6-2 و4-6 و4-6، في مباراته الأولى منذ نصف نهائي بطولة ويمبلدون الذي خسره ضد الإيطالي، يانيك سينر قبل شهر، وودّع ديوكوفيتش الدورة الأميركية من الدور الثاني، للمرة الأولى منذ 2007، بعد ثلاث سنوات من الغياب، وذلك قبل أسبوعين من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى.