فيران توريس ينضم إلى سان جرمان قادماً من برشلونة

انضم الإسباني فيران توريس المتوّج بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026، أمس، إلى باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا، قادماً من برشلونة بعقد لخمسة أعوام حتى 2031، وفق ما أعلن النادي الباريسي. ويلتحق المهاجم البالغ 26 عاماً الذي سجل هدف فوز إسبانيا بلقب مونديال 2026 أمام الأرجنتين في النهائي، والقادر على شغل أكثر من مركز هجومي، ببطل أوروبا في الموسمين الأخيرين، في صفقة قُدّرت قيمتها بنحو 50 مليون يورو (نحو 58 مليون دولار) وفقاً لوسائل إعلام إسبانية وفرنسية. وقال بطل فرنسا في بيان «يسرّ باريس سان جرمان الإعلان عن التعاقد مع فيران توريس، وسيرتدي القميص رقم 9».