فرصة ضائعة وركلة حرة خطيرة.. ماذا فعل صلاح في ظهوره الأول مع طرابزون؟

سجل محمد صلاح نجم وقائد منتخب مصر حضوره الأول مع فريقه الجديد طرابزون سبور بمشاركته أمام قاسم باشا التركي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري التركي لكرة القدم، اليوم السبت.

تواجد صلاح على مقاعد البدلاء قبل أن يقرر مدرب طرابزون الدفع به في الدقيقة 57 ليشارك مكان ميتان ميماروجلو. ونزل النجم المصري إلى أرضية الملعب والنتيجة تشير للتعادل 1/1.

أنهى طرابزون الشوط الأول متقدما بهدف نواه سافيولو في الدقيقة 43، وأدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف البولندي أدريان بينيديتشاك في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

وبعد أقل من ربع ساعة، شكل صلاح خطورة كبيرة للغاية، حيث أضاع فرصة خطيرة في الدقيقة 66 وبعدها بأربع دقائق نفذ ركلة حرة قابلها المدافع المخضرم ستيفان سافيتش برأسية أبعدها أندرياس جيانيوتيس حارس مرمى قاسم باشا بصعوبة بالغة.

ويعد طرابزون سبور المحطة السادسة لمحمد صلاح في الملاعب الأوروبية بعد بازل السويسري، تشيلسي الإنجليزي، فيورنتينا وروما في إيطاليا، وأخيرا ليفربول الذي رحل عن صفوفه بعد مسيرة لامعة استمرت 9 أعوام، لينضم لطرابزون سبور بصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده في 30 يونيو الماضي.