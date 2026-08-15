فيران توريس ينضم إلى سان جرمان قادماً من برشلونة بعقد حتى 2031

-انضم الإسباني فيران توريس المتوّج بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026، السبت إلى باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا قادماً من برشلونة بعقد لخمسة أعوام حتى 2031، وفق ما أعلن النادي الباريسي.

ويلتحق المهاجم البالغ 26 عاماً الذي سجل هدف فوز إسبانيا بلقب مونديال أميركا الشمالية أمام الأرجنتين في النهائي، والقادر على شغل أكثر من مركز هجومي، ببطل أوروبا في الموسمين الأخيرين، في صفقة قُدّرت قيمتها بنحو 50 مليون يورو (نحو 58 مليون دولار) وفقاً لوسائل إعلام إسبانية وفرنسية.

وقال بطل فرنسا في بيان: "يسرّ باريس سان جرمان الإعلان عن التعاقد مع فيران توريس. وقّع المهاجم الإسباني، بطل العالم، عقداً مع النادي يمتد حتى عام 2031، وسيرتدي القميص رقم 9".

وكان يتبقى عام واحد فقط في عقد توريس مع برشلونة الذي لعب بقميصه منذ 2022.

وانضم توريس إلى برشلونة قادماً من مانشستر سيتي الإنكليزي مقابل أكثر من 55 مليون يورو (63 مليون دولار)، ووظّفه المدرب الألماني هانزي فليك كمهاجم صريح احتياطي خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي منذ توليه تدريب الفريق في صيف 2024.

وكثيراً ما لعب توريس دوراً حاسماً عند دخوله بديلاً، إذ سجل اللاعب 40 هدفاً في 94 مباراة ضمن جميع المسابقات خلال الموسمين الماضيين.

