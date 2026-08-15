أتليتيكو مدريد يتعاقد مع كريستيان روميرو قائد توتنهام

​أعلن أتليتيكو مدريد المنافس في دوري ‌الدرجة ​الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، تعاقده مع كريستيان روميرو قائد توتنهام هوتسبير بموجب عقد يمتد حتى يونيو 2031 بعد خمسة مواسم قضاها ⁠اللاعب في شمال لندن.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة. لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمتها ‌تبلغ حوالى 34.2 مليون جنيه إسترليني (46.27 مليون دولار).

وودع روميرو (28 عاماً) توتنهام أمس ‌قائلاً إنه يغادر "بقلب مليء بالذكريات وفخر ‌هائل بكل ما عشناه وحققناه ‌معاً".

وخاض المدافع الأرجنتيني ‌156 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً لصالح توتنهام في ​جميع المسابقات ‌بعد ​أن انضم للفريق المنافس ⁠في الدوري الإنجليزي الممتاز على سبيل الإعارة قادماً من أتلانتا في 2021 ​قبل أن ⁠ينتقل ⁠له نهائياً.

وتعرض روميرو لانتقادات في نهاية الموسم الماضي بسبب سفره إلى الأرجنتين قبل ⁠المباراة الأخيرة لفريقه في الدوري أمام إيفرتون في الوقت الذي كان لا يزال توتنهام يكافح فيه من أجل البقاء وتجنب الهبوط من الدوري الممتاز.

وكان ‌اللاعب الدولي الأرجنتيني ضمن التشكيلة التي توجت ​بكأس العالم 2022، كما شارك في نسخة 2026 بما في ذلك المباراة النهائية أمام إسبانيا.