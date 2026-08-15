سقوط حسام حسن مغشياً عليه بعد مشادة مع زوجته وطليقته في الساحل الشمالي

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الساحل الشمالي شهد واقعة أثارت جدلاً واسعاً، بعدما تحولت مشادة بين دان آدم، زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وطليقته الأولى هويدا الغرباوي إلى اشتباك، قبل أن يتدخل «العميد» لمحاولة إنهاء الخلاف.

وقالت صحيفة "الدستور" إنه بحسب الروايات المتداولة، بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين زوجة حسام حسن الحالية وطليقته الأولى خلال وجودهما في أحد الأماكن بالساحل الشمالي، قبل أن تتصاعد حدة النقاش وتتدخل أطراف أخرى، ليتحول الموقف إلى اشتباك وسط حالة من الارتباك بين الموجودين.

حسام حسن يتدخل لفض الاشتباك

ومع تصاعد الخلاف، تدخل حسام حسن في محاولة للفصل بين الطرفين واحتواء الموقف، إلا أن حالة الانفعال التي رافقت الواقعة أثرت عليه بشكل مفاجئ.

وذكرت تقارير أنه تردد أن المدير الفني لمنتخب مصر سقط مغشياً عليه خلال الأحداث، وسط حالة من القلق بين الموجودين، قبل أن يتم التدخل لاحتواء الموقف والاطمئنان على حالته.

خلاف عائلي يتحول إلى واقعة متداولة

وتعود تفاصيل الأزمة، وفقاً للروايات المنشورة، إلى خلاف بين دان آدم وهويدا الغرباوي، قبل أن يتطور الأمر من مشادة كلامية إلى اشتباك، مع تدخل عدد من الموجودين في محاولة لإنهاء الموقف.

وأعادت الواقعة إلى الواجهة حالة الجدل التي ارتبطت خلال الفترة الماضية بعلاقة زوجة حسام حسن الحالية بطليقته الأولى، بعدما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول منشورات وتصريحات متبادلة بشأن العلاقة بين الطرفين.

روايات متضاربة حول تفاصيل الواقعة

وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من كشف حسام حسن عن تعرضه سابقاً لأزمة صحية خلال فترة قيادته منتخب مصر، موضحاً أنه خضع لعمليتي قسطرة وتركيب ثلاث دعامات بسبب الضغوط الكبيرة التي تعرض لها أثناء عمله مع «الفراعنة».