في بيان مشترك.. 6 اتحادات عربية تُعلن دعمها لإنفانتينو

أعرب رؤساء ستة اتحادات عربية لكرة القدم، من بينها قطر ومصر والمغرب المشارك في تنظيم مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال، عن «الدعم الكامل» لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري-الإيطالي جياني إنفانتينو الذي يواجه ضغوطاً متزايدة.

ويكافح إنفانتينو للحفاظ على منصبه بعد سيل من الانتقادات، بسبب خطته التي أُلغيت لبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. وصعّدت الاتحادات القارية لكرة القدم في أوروبا (ويفا) وأميركا الشمالية والوسطى (كونكاكاف)، وآسيا، الضغوط على إنفانتينو في رسالة مشتركة هذا الأسبوع، إذ يُعتقد أن هذه الاتحادات ترغب في استقالة المسؤول عن أعلى هيئة كروية.

وقال رؤساء اتحادات قطر، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، ولبنان، والسودان، في بيان مشترك، أول من أمس، نشره الاتحاد المصري للعبة عبر صفحته على «فيس بوك»: «نعرب عن دعمنا الكامل لجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ونجدد ثقتنا بقيادته والتزامه المتواصل بتطوير كرة القدم على مستوى العالم». وبدا إنفانتينو، قبل أسابيع قليلة فقط، متجهاً نحو إعادة انتخابه بكل أريحية في مارس 2027، بعد مونديال 2026، الأكثر ربحية على الإطلاق، بإيرادات بلغت نحو 15 مليار دولار.