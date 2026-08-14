4 ملايين يورو من الوصل لضم الحارس الكرواتي هوركاش

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن نادي الوصل كثّف مفاوضاته مع لاس بالماس الإسباني للتعاقد مع الحارس الكرواتي دينكو هوركاش، في صفقة لم تُحسم بعد، وسط تمسك كل طرف بشروطه المالية، ورغبة قوية من اللاعب في الانتقال إلى دبي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت صحيفة «أس» إن الوصل تقدم بعرض تبلغ قيمته أربعة ملايين يورو، على أن يتم سداد المبلغ على مدار أربع سنوات، موضحة: «لاس بالماس طلب الحصول على خمسة ملايين يورو دفعة واحدة، إلى جانب الاحتفاظ بنسبة 50% من قيمة أي انتقال مستقبلي للحارس».

وأضافت: «يأتي الخلاف حول القيمة وطريقة السداد في وقت يضغط فيه هوركاش من أجل الرحيل عن النادي الإسباني، مع رغبة واضحة في خوض تجربة جديدة في دبي. ولايزال الوصل، وفق المعطيات المتاحة، النادي الوحيد الذي تقدم بعرض رسمي للتعاقد معه حتى الآن، في حين تستمر الاتصالات بين الأطراف الثلاثة بحثاً عن صيغة مناسبة لإتمام الصفقة».

وتابعت الصحيفة: «كان رئيس لاس بالماس قد أكد أن النادي تلقّى عرضاً للحارس بقيمة أربعة ملايين يورو، لكنه شدد في الوقت ذاته على تمسك الإدارة بشروطها المالية، ما يعكس تمسك النادي بالحصول على قيمة أعلى وبشروط دفع مختلفة عن العرض المقدم».

وأوضحت: «يتركز الخلاف حالياً على نقطتين رئيستين، تتمثل الأولى في قيمة الصفقة، إذ يريد الوصل إتمامها مقابل أربعة ملايين يورو، في حين يطالب لاس بالماس بخمسة ملايين يورو. أما النقطة الثانية فتتعلق بآلية الدفع، حيث يقترح الوصل تقسيط المقابل على أربع سنوات، في حين يرغب النادي الإسباني في الحصول على المبلغ كاملاً عند إتمام الانتقال، مع الاحتفاظ أيضاً بنسبة 50% من قيمة البيع المستقبلي للاعب».

وأردفت: «يمنح موقف هوركاش المفاوضات بعداً إضافياً، بعدما أبدى الحارس رغبة قوية في الانتقال إلى الوصل واللعب في دبي، وهو ما قد يساعد النادي الإماراتي على مواصلة الضغط للتوصل إلى اتفاق مع لاس بالماس».

ودينكو هوركاش حارس مرمى كرواتي يبلغ من العمر 27 عاماً، وُلد في مدينة سيساك، وبدأ مسيرته في كرة القدم داخل بلاده، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية دينامو زغرب، أحد أبرز الأندية الكرواتية.

وخاض هوركاش تجارب عدة خلال مسيرته، من بينها اللعب في كرواتيا والبوسنة وبلغاريا، قبل الانتقال إلى لاس بالماس الإسباني عام 2024.

وقدم الحارس مستويات لافتة مع لاس بالماس، ونجح في الحصول على دور أساسي مع الفريق، خصوصاً خلال الموسم الماضي، بعدما أصبح أحد العناصر المهمة في تشكيلة النادي.

. الحارس الكرواتي لديه رغبة قوية في الانتقال إلى الوصل واللعب في دبي.