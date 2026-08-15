سبينس في إيطاليا للانضمام إلى إنتر ميلان

وصل مدافع فريق توتنهام الإنجليزي جد سبينس إلى إيطاليا لإتمام انتقاله إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن سبينس قدّم عروضاً قوية مع المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس العالم الأخيرة، ولكن بعد أن وقّع بيدرو بورو، الظهير الأيمن الأساسي، عقداً جديداً في يونيو، والتعاقد مع أندي روبرتسون ليقدم التغطية للظهير الأيسر، تضاءلت فرص سبينس (26 عاماً) في اللعب كأساسي، ما دفع سبينس للبحث عن تحدٍ جديد وسيواصل مسيرته مع إنتر ميلان.

ويرحل الإنجليزي الدولي عن توتنهام بعدما قضى أربعة أعوام معه شارك خلالها في 85 مباراة، بجانب تتويجه معه بلقب الدوري الأوروبي.