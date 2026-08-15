لاعبو كوريا الجنوبية يطالبون بتغيير موعد الدوري بسبب «الحرارة»      

دعت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في كوريا الجنوبية رابطة الدوري الكوري إلى إعادة هيكلة موسم كرة القدم، لتجنب إقامة المباريات خلال ذروة فصل الصيف، في ظل تسجيل درجات الحرارة مستويات قياسية خلال الشهر الجاري.

وقالت رابطة اللاعبين في بيان: «يجب على الدوري الكوري الانتقال إلى نظام الخريف - الربيع لحماية اللاعبين من حرارة الصيف القاسية، والحفاظ على ريادة الدوري في آسيا وقدرته على المنافسة عالمياً».

وفي الثاني من أغسطس، سجلت مدينة يانجسان، بجنوب شرق البلاد، درجة حرارة بلغت 42.5 درجة مئوية، وهي الأعلى في عقود من السجلات الرسمية، ما دفع السلطات إلى تحذير السكان من مغادرة منازلهم. كما توقفت منافسات دوري البيسبول الكوري لمدة أسبوع، بسبب الحرارة الشديدة.

وأثّرت درجات الحرارة المرتفعة أيضاً في حجم الحضور الجماهيري في المباراة الودية التي جمعت مانشستر سيتي بفريق من نجوم الدوري الكوري، الأسبوع الماضي.

وانتهت في سيؤول، الإثنين الماضي، سلسلة من 17 ليلة استوائية متتالية، وهي الليالي التي لا تنخفض فيها درجات الحرارة عن 25 درجة مئوية.