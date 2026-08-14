صيباري: بايرن ميونخ فرصة للتطور وأفضل اللعب بالمركز رقم 10

أكد الدولي المغربي إسماعيل صيباري أنه انتقل إلى بايرن ميونخ الألماني من آيندهوفن الهولندي يمثل بالنسبة له فرصة للتطور ليس فقط على المستوى الكروي، وإنما أيضاً على المستوى الشخصي.

وقال اللاعب المغربي قبل انطلاق مشواره مع فريق المدرب فينسنت كومباني: "بايرن واحد من أكبر الأندية في العالم. لقد منحوني الثقة بأنني قادر على التطور كلاعب وكشخص هنا"، كاشفاً عن تفضيله اللعب في المركز رقم 10.

وأضاف اللاعب المغربي أن كومباني تحدث معه بشأن قدرته على شغل أكثر من مركز، مشيراً إلى أن أسلوب لعب بايرن القائم على التدوير وتبادل المراكز يجعل مسألة المركز الثابت أقل أهمية.

وقال: "كومباني أخبرني أيضاً بأنني أستطيع اللعب في العديد من المراكز. نحن نتحرك ونتبادل المراكز كثيراً، لذلك لا يكون الأمر مهماً إلى هذه الدرجة".

وتأتي تصريحات صيباري في وقت يستعد فيه للدخول في منافسة قوية على مكان أساسي داخل هجوم بايرن، في ظل وجود مجموعة من الأسماء البارزة القادرة على اللعب في المراكز الهجومية، من بينها جمال موسيالا ولينارت كارل وسيرجي جنابري في العمق، إلى جانب لويس دياز ومايكل أوليس على الأطراف.