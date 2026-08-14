اتفاقية الزواج.. كريستيانو رونالدو يحمي ثروته من جورجينا

تزوج كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز سراً في حفل أقيم بمدينة كاسكايس البرتغالية، لكن قبل يوم واحد فقط من زفافهما، وقّع الثنائي اتفاقية ما قبل الزواج في مكتب كاتب عدل بالعاصمة لشبونة، وفقاً لما كشفته شهادة الزواج التي ظهرت لاحقاً ونشرتها صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وتنص الاتفاقية، بحسب الوثيقة، على اعتماد «نظام فصل الأصول»، بحيث يحتفظ كل طرف بالأصول التي يملكها أو يكتسبها باسمه، ولا تتم مشاركة سوى الممتلكات المسجلة باسم الطرفين معاً.

وتكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة بالنظر إلى حجم ثروة رونالدو، التي قُدّرت بنحو مليار جنيه استرليني، إلى جانب إمبراطوريته التجارية التي تشمل الفنادق والصالات الرياضية والأزياء واستثمارات أخرى.

ويمتلك النجم البرتغالي أيضاً مجموعة سيارات تقدر قيمتها بنحو 22 مليون جنيه استرليني، وعقارات فاخرة تتجاوز قيمتها 60 مليوناً، فضلاً عن طائرة خاصة ويخت، إلى جانب دخله الضخم من نادي النصر.

وفي المقابل، تمتلك جورجينا مشاريعها الخاصة في مجالات الأزياء والتمثيل، إضافة إلى علامتها التجارية وحضورها القوي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب تقارير برتغالية نقلتها صحيفة «ماركا»، فإن الاتفاقية تتضمن حصول جورجينا على نحو 85 ألف جنيه استرليني شهرياً في حال انفصالهما، وسط تقارير تفيد بأن الاتفاق وُضع بهدف حماية استقرارها المالي وأطفالها.

كما يُزعم أن أحد القصور الفاخرة التي يملكها رونالدو في منطقة «لا فينكا» الراقية بمدريد، وتبلغ قيمته نحو 5 ملايين جنيه إسترليني، مسجل باسم جورجينا.