عجمان يُباغت الوحدة أمام جمهوره.. وخطأ كارثي من الحارس زايد الحمادي

باغت عجمان مضيفه الوحدة وتغلب عليه بنتيجة 3-2، اليوم الجمعة، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الأولى من دوري المحترفين لكرة القدم، بحضور نحو ألف متفرج.

ومنح الفوز عجمان انطلاقة مثالية للموسم وثلاث نقاط ثمينة، فيما خرج الوحدة من الجولة الأولى بخسارة على أرضه رغم محاولاته المتكررة للعودة، في مباراة احتفظت بإثارتها حتى الثواني الأخيرة.

وحقق «البركان» بداية قوية منحته أول ثلاث نقاط في الموسم، كما سجل فوزه السادس على الوحدة في ملعبه ضمن 15 مواجهة جمعتهما في الدوري، مقابل 9 انتصارات لـ«العنابي»، ليؤكد عجمان قدرته على مقارعة أصحاب الأرض في المواجهات المباشرة.

ولم ينتظر عجمان طويلاً ليفرض حضوره، إذ نجح لورينسي ناسيمينتو في افتتاح التسجيل في الدقيقة 5، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة أربكت حسابات الوحدة وأجبرته على البحث عن العودة منذ وقت مبكر.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز عجمان تقدمه عن طريق فيكتور هنريكي في الدقيقة 51، لتصبح مهمة الوحدة أكثر صعوبة، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في تقليص الفارق بواسطة محمد قرباني في الدقيقة 77، ما أعاد الإثارة إلى المباراة وأحيا آمال الوحدة في إدراك التعادل.

وبدا أن «العنابي» في طريقه لاستكمال العودة إلى المباراة، لكن عجمان وجه ضربة حاسمة في الدقيقة 83، عندما عاد فيكتور هنريكي وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، مستفيداً من خطأ كارثي للحارس زايد الحمادي، الذي أفلتت الكرة من بين يديه لتستقر في الشباك.

ورفض الوحدة الاستسلام حتى اللحظات الأخيرة، وقلص الفارق مجدداً في الدقيقة 90+4 بواسطة العاجي إبراهيم ديارا، ليصبح الفارق هدفاً واحداً، لكن الوقت المتبقي لم يكن كافياً أمام «العنابي» لتفادي الخسارة.