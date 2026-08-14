لاعبو كوريا الجنوبية يطالبون بتغيير موعد الدوري بسبب "الحرارة"

دعت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في كوريا الجنوبية رابطة الدوري الكوري إلى إعادة هيكلة موسم كرة القدم المحلي، لتجنب إقامة المباريات خلال ذروة فصل الصيف، في ظل تسجيل درجات الحرارة مستويات قياسية خلال شهر أغسطس.

وقالت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين الكورية في بيان هذا الأسبوع: «يجب على الدوري الكوري الانتقال إلى نظام الخريف-الربيع لحماية اللاعبين من أزمة المناخ المتفاقمة وحرارة الصيف القاسية، والحفاظ على ريادة الدوري في آسيا وقدرته على المنافسة عالميًا».

وفي الثاني من أغسطس، سجلت مدينة يانجسان، بجنوب شرق البلاد، درجة حرارة بلغت 42.5 درجة مئوية، وهي الأعلى في عقود من السجلات الرسمية، ما دفع السلطات إلى تحذير السكان من مغادرة منازلهم. كما توقفت منافسات دوري البيسبول الكوري لمدة أسبوع بسبب الحرارة الشديدة.

وانطلق موسم الدوري الكوري لعام 2026 في 28 فبراير، ومن المقرر أن ينتهي في السادس من ديسمبر، لكن في ظل الظروف المناخية الحالية، تصاعدت الدعوات لتغيير الجدول التقليدي للمسابقة.

وقالت رابطة اللاعبين إن تغيير موعد الموسم سيجعل أقدم دوري محترف لكرة القدم في آسيا متماشياً أيضاً مع الدوري الياباني، الذي بدأ مؤخراً أول موسم له وفق نظام الصيف-الربيع، إلى جانب دوري أبطال آسيا للنخبة التابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي أجرى التغيير في عام 2023، ومعظم الدوريات الأوروبية.

لكن الشتاء القارس في كوريا الجنوبية لا يزال يمثل عقبة أمام تغيير موعد الموسم، إذ تنتشر درجات الحرارة تحت الصفر وتتساقط الثلوج في مختلف أنحاء شبه الجزيرة خلال الفترة من ديسمبر إلى فبراير.

واقترح لي كيون-هو، رئيس رابطة اللاعبين ونجم منتخب كوريا الجنوبية السابق، إمكانية التغلب على هذه المشكلة من خلال إيقاف المنافسات خلال أبرد أشهر الشتاء.

وقال لي: «يتفق اللاعبون على أن الحصول على فترة راحة خلال الشتاء يمكن أن يساعدهم بشكل أفضل على تجنب الإصابات والحفاظ على لياقتهم البدنية، بدلاً من الاضطرار إلى خوض مسابقات متعددة تحت أشعة شمس الصيف الحارقة».

وأضاف أن إجراء بعض التغييرات الهيكلية في الملاعب سيساعد أيضاً، قائلًا: «يجب على الدوري تركيب المزيد من أجهزة التدفئة في الملاعب، واستخدام العشب الهجين لأرضيات الملاعب، وإجراء استثمارات تساعد الدوري على المدى الطويل».