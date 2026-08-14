بعد 11 عاماً من الشلل والغيبوبة.. وفاة الملاكم كولون ضحية "لكمات الأرنب" المحرمة

أسدل الستار على واحدة من أطول المآسي الإنسانية في عالم الملاكمة بوفاة الملاكم البورتوريكي السابق بريتشارد كولون عن عمر ناهز 33 عاما، بعد صراع مرير استمر 11 عاماً مع أضرار عصبية مدمرة لحقت به داخل الحلبة.

وتعود تفاصيل الفاجعة إلى أكتوبر 2015، حين كان كولون يُعد أحد أبرز النجوم الصاعدة في رياضة "الفن النبيل". وخلال نزال في فئة وزن الوسط الخفيف أمام الأميركي تيريل وليامز تعرض الملاكم الشاب لضربات متكررة على مؤخرة رأسه، وهي لكمات غير قانونية ومحظورة تُعرف في عالم الملاكمة بـ"لكمات الأرنب".

ورغم شكوى كولون المتكررة للحكم، الذي اكتفى بخصم نقطة واحدة من وليامز، فإن النزال انتهى باستبعاد كولون في الجولة التاسعة بعدما قام فريقه بنزع قفازاته إثر شكواه من دوار شديد. وما هي إلا لحظات حتى انهار اللاعب في غرفة تبديل الملابس لتتبين إصابته بورم دموي تحت الجافية، مما استدعى خضوعه لجراحة طارئة في الدماغ أدخلته في غيبوبة استمرت 221 يوماً.

وبعد إفاقته من الغيبوبة الطويلة تكشّف الحجم الحقيقي للضرر العصبي الذي لحق بكولون، إذ أصبح يعاني من شلل شبه تام وبحاجة إلى رعاية طبية وشخصية على مدار الساعة.

ونعاه والده ريتشارد كولون في وقت متأخر من مساء الخميس، عبر حسابه على موقع فيسبوك، قائلاً: "ببالغ الأسى أبلغكم بوفاة ابني بريتشارد ومغادرته هذه الدنيا.. هو الآن في عالم أفضل".

وفارق كولون الحياة محاطاً بعائلته في منزله بولاية فلوريدا، تاركاً خلفه مسيرة احترافية واعدة لم تشهد أي هزيمة قبل ذلك النزال، إذ كان قد حقق خلالها 16 انتصاراً، منها 13 بالضربة القاضية.