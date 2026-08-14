ليفربول يوافق على بيع ثلث أسهمه إلى مجموعة استثمارية تضم مؤسس أمازون

وافق مالكو نادي ليفربول على بيع نحو ثلث أسهم النادي إلى مجموعة استثمارية تضم الملياردير الأميركي جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون.

وأكدت مجموعة «فينواي» الرياضية مالكة ليفربول، توقيع «اتفاقية نهائية» لبيع حصة استراتيجية أقلية إلى شركة «1892 القابضة»، في صفقة تمثل تغييراً مهماً في هيكل ملكية النادي، وتُقدّر قيمة الصفقة التي تمنح المستثمرين حصة تقارب ثلث النادي، قيمة ليفربول بالكامل بما يتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه إسترليني، ما يجعلها واحدة من أبرز صفقات الاستثمار في تاريخ كرة القدم.

ويترأس المجموعة رجل الأعمال البريطاني الهندي أميت بهاتيا، إلى جانب الملياردير إدواردو سافيرين، الشريك المؤسس لموقع "فيسبوك"، ومن المقرر أن يتولى بهاتيا منصب نائب رئيس مجلس إدارة ليفربول بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

ويُعد بيزوس، رابع أغنى شخص في العالم بثروة تُقدر بنحو 256 مليار دولار، أبرز الأسماء في المجموعة الاستثمارية، وتمثل الصفقة أول دخول له إلى مجال ملكية الأندية الرياضية، رغم أنه لن ينضم إلى مجلس إدارة ليفربول.

وفي المقابل، سينضم برايان باوم، مؤسس شركة «K5 Sports» التي يستثمر بيزوس من خلالها، إلى مجلس إدارة النادي، إلى جانب إيلين، زوجة سافيرين.

وأُبلغت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن الاستثمار الجديد لن يؤثر على استراتيجية ليفربول في سوق الانتقالات، إذ لا توجد ميزانية إضافية أو منفصلة مرتبطة بالصفقة.