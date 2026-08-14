"أغسطس".. شهر لا يرحم ميسي!

«أغسطس» ليس مجرد شهر عادي في حياة ميسي، إذ أخذ منه أكثر مما أعطاه، ففي هذا الشهر فقد فيه نادٍ عاش فيه عمره، وواجه أقسى خسارة في مسيرته الرياضية، وفيه أيضاً ذرف دموعه برحيل والده الذي فارق الحياة.

ليلة الخسارة من بايرن ميونيخ 2-8

في 14 أغسطس 2020، قهر بايرن ميونيخ نظيره برشلونة 2-8 في دوري أبطال أوروبا وهي أكبر خسارة في مسيرة ميسي.

«بروفاكس» الرحيل عن برشلونة

في 25 أغسطس 2020، صدم ميسي برشلونة بطلب الرحيل عن النادي الذي قضى فيه معظم مسيرته لكنه بقي ولم يغادر وقتها.

صدمة الرحيل.. ودموع الوداع

في 5 أغسطس 2021، أعلن رئيس برشلونة خوان لابورتا استحالة تجديد عقد ميسي الذي رحل عن النادي رسمياً في 8 أغسطس 2021 ذارفاً الدموع في مؤتمره الأخير مع برشلونة الذي اختصر قصة 21 عاماً مع النادي.

أكبر صدمة.. رحيل والده

في 7 أغسطس 2026، تلقى ميسي أكبر صدمة بوفاة والده ومدير أعماله خورخي ميسي بعد صراع مع المرض.

خسارة في أجواء قاسية

في 13 أغسطس 2026 ورغم وفاة والده، شارك ميسي مع إنتر ميامي أمام ليون المكسيكي فخسر الفريق وودع كأس الدوريات من دور المجموعات للمرة الأولى في مسيرة ميسي.