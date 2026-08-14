بيراميدز يعيد نجم الأهلي إلى الدوري المصري

أعلن بيراميدز المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع لاعب خط أحمد عبد القادر قادما من الكرمة العراقي.

ولم يكشف بيراميدز عن تفاصيل التعاقد مع عبد القادر، الذي انتقل من الأهلي المصري إلى الكرمة في فبراير شباط الماضي.

ونشر حساب بيراميدز، وصيف بطل الدوري المصري، على فيسبوك مقطع فيديو قصير، مع تعليق "الحريف وصل، أحمد عبد القادر في بيراميدز".

وخلال حقبته مع الأهلي، فاز عبد القادر بالعديد من الألقاب بينها الدوري المصري مرتين ومثلهما في الكأس ودوري أبطال إفريقيا.