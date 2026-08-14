دوكو يُمدّد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2031

مدّد الجناح البلجيكي لمانشستر سيتي، جيريمي دوكو، عقده مع فريقه حتى عام 2031، وفقاً لما أعلنه بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم 10 مرات، أمس.

وبات دوكو أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي، منذ انضمامه إلى سيتي قادماً من رين الفرنسي عام 2023، وسجّل اللاعب البالغ 24 عاماً 22 هدفاً، وقدّم 34 تمريرة حاسمة في 131 مباراة مع سيتي، مسهماً في إحرازه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس العالم للأندية، وكأس إنجلترا، وكأس الرابطة، وخاض دوكو 48 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا، ويُشكّل بقاؤه في مانشستر دفعة كبيرة للمدرب الإيطالي الجديد لسيتي، إنتسو ماريسكا، قبل انطلاق الدوري في 21 أغسطس.