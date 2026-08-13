بعد الزواج.. كريستيانو رونالدو يظهر بشعر بني فاتح

ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بأول صورة له بعد زواجه من جورجينا رودريغيز.

وصبغ رونالدو شعره باللون البني الفاتح، وارتدى عقداً مكوناً من حبيبات زرقاء.

وكان رونالدو، البالغ من العمر 41 عاماً، قد احتفل بزواجه من جورجينا رودريغيز في مراسم خاصة أقيمت بمدينة كاسكايس البرتغالية يوم 11 أغسطس الحالي.

واختار رونالدو وجورجينا إبقاء مراسم الزواج بعيدة عن الأضواء، حيث أقيمت في أجواء عائلية محدودة، قبل أن يعلنا الخبر بصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها أيديهما وهما يرتديان خاتمي الزواج.