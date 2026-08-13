طرح نادي ليستر سيتي الإنجليزي للبيع مقابل 200 مليون إسترليني

أصبح نادي ليستر سيتي الإنجليزي معروضاً للبيع مقابل أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني، بعدما قررت مجموعة "كينج باور" التايلاندية، التي استحوذت على النادي في عام 2010، طرحه للبيع.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس، أعد بنك الاستثمار الأميركي "سيتي جروب" كتيباً من ثماني صفحات لعرض النادي على مستثمرين محتملين، ويتضمن النادي وفريق السيدات وملعب كينج باور الذي يتسع لـ32 ألف مشجع، إلى جانب منشأة التدريب في سيجريف، التي افتتحت عام 2020 وتقدر قيمتها بـ 121 مليون جنيه إسترليني، فضلاً عن نادي أوهافن البلجيكي.

ويشير الكتيب إلى أن قيمة الأصول المادية للنادي تتجاوز 200 مليون جنيه إسترليني، دون تحديد قيمة مستقلة لبيع الفرق. كما يبرز تتويج ليستر التاريخي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016 وكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2021، لكنه لا يتطرق إلى هبوط الفريق المتتالي من الدوري الممتاز.

واستحوذت مجموعة "كينج باور"، المملوك لعائلة سريفادانابرابها، على ليستر سيتي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني عام 2010، ويتولى أياوات سريفادانابرابها رئاسة النادي حالياً، بعد وفاة والده فيتشاي في حادث تحطم طائرة مروحية عام 2018.

وتأتي عملية البيع بعد تراجع حاد في نتائج الفريق، الذي هبط الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الثانية في تاريخه، كما تكبد النادي خسائر تجاوزت 180 مليون جنيه إسترليني وبلغت قروضه المصرفية حوالي 103 ملايين جنيه إسترليني وفق حساباته لعام 2025.