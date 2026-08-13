موسوعة غينيس تكرم هالاند بعد أرقامه القياسية

حصل النرويجي إيرلنج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على أربع شهادات جديدة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك تقدير لإنجازاته.

وذكرت تقارير صحفية أن هالاند حصل على جائزة كونه أسرع لاعب يسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي، حيث حقق ذلك في الثاني من ديسمبر الماضي في شباك فولهام، ليصل إلى الهدف رقم 100 في 111 مباراة فقط.

وحقق هالاند أول رقم قياسي له في إنجلترا في موسمه الأول 2022/2023، حيث سجل 36 هدفا في 38 مباراة متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي حققه محمد صلاح، نجم ليفربول السابق في موسم 20217/2018، كما تجاوز الرقم القياسي السابق (34 هدفا) والمسجل باسم أندي كول وآلان شيرار حينما كانت البطولة تقام من 42 جولة.

ويعد هالاند الهداف التاريخي لبطولة دوري الأمم الأوروبية برصيد 19 هدفا بين عامي 2020 و2024 متفوقا بأربعة أهداف عن أقرب منافسيه، كما يشارك كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي لويز أدريانو في رقم قياسي أسطوري وهو تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا مثلما فعل ذلك أمام لايبزج الألماني في 14 مارس 2023.