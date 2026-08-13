رفيقه في كأس العالم 1998.. زيدان يضم بارتيز لجهازه الفني

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن انضمام الحارس الأسطوري السابق فابيان بارتيز إلى الجهاز الفني الجديد لمنتخب بلاده فرنسا بقيادة زين الدين زيدان.

ويعيد حضور زيدان وبارتيز معاً إلى الأذهان ذكريات الجيل الذهبي لـ«الديوك»، الذي توج بكأس العالم 1998 وبطولة أوروبا 2000.

وجاء اختيار بارتيز لتولي مهمة تدريب حراس مرمى المنتخب الفرنسي، خلفا لفرانك رافيوت الذي شغل المنصب خلال فترة ديشامب، ليمنح زيدان أحد أبرز زملائه في المنتخب الفائز بمونديال 1998 دوراً جديداً داخل الجهاز الفني.

وتعود العلاقة بين زيدان وبارتيز إلى واحدة من أنجح فترات الكرة الفرنسية، بعدما لعبا معاً في صفوف المنتخب الذي حصد لقب كأس العالم على أرضه عام 1998، قبل أن يتوجا أيضاً ببطولة أوروبا 2000.

وكان بارتيز الحارس الأساسي لفرنسا خلال تلك الفترة، بينما لعب زيدان الدور الأبرز في قيادة المنتخب إلى الألقاب الكبرى.