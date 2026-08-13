أكثر 10 أندية جنياً للأموال من بيع اللاعبين خلال آخر 10 سنوات

تصدر تشيلسي الإنجليزي قائمة الأندية الأكثر جنياً للأموال من صفقات البيع في الميركاتو خلال آخر 10 سنوات، بحسب بيانات موقع ترانسفر ماركت.

وقال الموقع إن تشيلسي باع لاعبين خلال آخر 10 مواسم بقيمة مليار و750 مليون يورو، فيما جاء بنفيكا البرتغالي وصيفاً بمليار و340 مليون يورو، وموناكو الفرنسي، ثالثاً حيث نجح في جني مليار و230 مليون يورو من بيع لاعبيه.

واحتل ريد بول لايبزيغ الألماني المركز الرابع بإجمالي صفقات بيع بلغت مليار و100 مليون يورو، وبرشلونة الإسباني خامساً بصفقات بيع وصلت إلى مليار و70 مليون يورو، وظهر أياكس أمستردام الهولندي في المركز السادس بمليار و60 مليون، ثم يوفنتوس الإيطالي بمليار و50 مليون في المرتبة السابعة، وبروسيا دورتموند الألماني بمليار و40 مليون في المركز الثامن، وأتلتيكو مدريد الإسباني في المركز التاسع بمليار و10 ملايين، ثم أتالانتا الإيطالي بـ998 مليوناً.